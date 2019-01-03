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    بينهم طبيب تخدير.. الرقابة الإدارية تضبط تشكيل عصابي لتجارة العقاقير المخدرة بالأقصر

    05:00 م الخميس 03 يناير 2019
    بينهم طبيب تخدير.. الرقابة الإدارية تضبط تشكيل عصابي لتجارة العقاقير المخدرة بالأقصر

    أرشيفية

    كتب – أحمد جمعة:

    تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط تشكيل عصابي بمحافظة الأقصر مكون من أحد المسئولين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية وطبيب تخدير بأحد المستشفيات الحكومية وصاحب ومدير مركز طبي بمدينة الأقصر لقيامهم بالاتجار فى العقاقير المخدرة.

    وأوضحت الهيئة في بيان لها الخميس، أن أعضاء التشكيل قاموا باصطناع أختام ودفاتر وروشتات طبية بأسماء وهمية تمكنهم من الاستيلاء على العقاقير المخدرة المتواجدة بحوزتهم بحكم وظائفهم وبيعها في السوق المحلي.

    وأوضحت أن المتهمين ضُبط بحوزتهم كميات ضخمة من تلك العقاقير ومبالغ مالية كبيرة، وجاري العرض على النيابة العامة لاستكمال تحقيقاتها.

    هيئة الرقابة الإدارية تشكيل عصابي العقاقير المخدرة الأقصر

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