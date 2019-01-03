يستمر 4 ساعات.. "البحوث الفلكية" يُعلن تفاصيل أول خسوف للشمس في 2019

كتب – محمود مصطفى:

أعلنت معهد أبحاث الشمس التابع لمعهد البحوث الفلكية، حدوث كسوف جزئي للشمس، يوم الأحد المقبل، وهو أول كسوف لعام 2019م، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر جمادى الأولى لعام 1440هـ.

وأوضح المعهد، في باين له الأحد، أنه يمكن رؤية الكسوف في (شرق أسيا– اليابان– شمال ميكرونيزيا– جزرايلوتيان – المحيط الباسفيكي)، ويستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته وحتى نهايته أربع ساعات وخمس عشرة دقيقة تقريبًا.

وأوضح المعهد، أنه لا يمكن رؤية هذا الكسوف في مصر لأنه يحدث قبل شروق الشمس، كما لا يمكن رؤيته في المنطقة العربية.

وأضاف أن الكسوف الجزئي يبدأ في الساعة الواحدة وأربع وثلاثين دقيقة تقريبا بتوقيت القاهرة المحلي صباح يوم الأحد الموافق 6 يناير 2019م، وفي الساعة الثالثة وأثنتين وأربعين دقيقة تقريبا يبلغ الكسوف ذروته، ويغطي قرص القمر حوالي 72 % من قرص الشمس، وينتهي هذا الكسوف الجزئي في الساعة الخامسة وتسع وأربعين دقيقة تقريبا.

وأوضح المعهد، أن ظاهرة الكسوف الشمسي تحدث عادة حينما يكون القمر، أثناء دورته الشهرية حول الأرض، في طور المحاق في نهاية الشهر القمري، وقبل ولادة الهلال الجديد مباشرة، حيث يقع القمر بين الأرض والشمس، على خط الإقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبا منه، وفي تواجده على إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة، أو قريبا منهما. وفي هذه الحالات تتغير المسافة بين القمر والأرض مابين 405 ألف كم و 363 ألف كم.

وتفيد ظاهرة الكسوف الشمسي في التأكد من بدايات الأشهر القمرية أو الهجرية إذ يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد.

ويتوقع أن يشهد عام 2019م ثلاثة كسوفات شمسية، أحدهما هذا الكسوف الجزئي، وآخر كلي، والثالث حلقي، كما يتوقع ان يشهد هذا العام خسوفي قمر.