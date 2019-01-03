بالفيديو.. "الإفتاء" الوشم حرام شرعًا و"التاتو" جائز بشرط

كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية بدار الإفتاء المصرية، إن الوشم حرام شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لعن الله الواشمة والمستوشمة"، مشيرا إلى أن الأمر في ذلك للرجال والنساء.

وأضاف شلبي في فتوى متلفزة، بثتها دار الإفتاء المصرية، أن الوشم غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم، ثم وضع مواد تحت الجلد، فتختلط بالدم، فيكون بذلك تغيير لخلق الله ونجاسة، وهذا حرام شرعا ولا يجوز.

ولفت مدير الفتوى الهاتفية إلى أن عمل التاتو جائز شرعا، طالما لم ينتج عنه دم، أما لو نتج عن ذلك دم ولو نقطة واحدة، تحول إلى الوشم، وأصبح بذلك حرام شرعا.