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    براتب 3450 يورو.. "القوى العاملة" توثق 5 عقود لبحارة مصريين في اليونان

    10:48 ص الخميس 03 يناير 2019
    براتب 3450 يورو.. "القوى العاملة" توثق 5 عقود لبحارة مصريين في اليونان

    وزارة القوى العاملة

    القاهرة- أ ش أ:

    وثق مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية، في العاصمة اليونانية أثينا، 5 عقود عمل لبحارة مصريين للعمل بموجبها على مركب سياحية " سيليستايل أوليمبيا".

    وأوضح بيان لوزارة القوى العاملة اليوم الخميس، أن الوزير محمد سعفان تلقى تقريرا بذلك من المستشار العمالي باليونان أشرف فؤاد، أوضح فيه أن إجمالي المرتبات الشهرية لهذه العقود يبلغ 3450 يورو، أي ما يعادل 70 ألفا و725 جنيها مصريا، لتصل سنويا إلى 41 ألفا و400 يورو، أي ما يعادل 848 ألفا و700 جنيه مصري.

    وزارة القوى العاملة مكتب التمثيل العمالي اليونان أثينا

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