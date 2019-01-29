اليوم.. ندوة للحبيب الجفري مع عميد المستشرقين الإيطاليين بمعرض الكتاب

كتب- محمود مصطفى:

يشارك الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في ندوة مع عميد المستشرقين الإيطاليين كلاوديو لوياكانو بعنوان "مستقبل الخطاب الديني، بعد صلاة المغرب، في قاعة الصالون الثقافي، بلازا 2 بمركز مصر للمعارض.

وافتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه أمام الجمهور، الأربعاء الماضي، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير المقبل.

وتحل جامعة الدول العربية، ضيف شرف هذه الدورة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2019، واختارت الهيئة المصرية العامة للكتاب، المنظمة للمعرض، الراحل الدكتور ثروت عكاشة، والكاتبة الكبيرة سهير القلماوى، شخصيتين لهذا العام.

ويشارك فى المعرض 35 دولة منها 10 دول أفريقية 3 منها تشارك لأول مرة هى: كينيا، غانا، نيجريا و16 دولة من آسيا و7 دول من أوروبا و2 من الأمريكتين.