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    الرئيس الفرنسي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

    02:11 م الثلاثاء 29 يناير 2019
    الرئيس الفرنسي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

    الرئيس السيسي وماكرون

    كتب- طه عبيد:

    غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد زيارة للبلاد استغرقت 3 أيام، التقى خلالها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجرى عقد قمة مصرية فرنسية، شملت توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية وتجارية وتعليمية وصناعية بين البلدين، واتفاقيات في إطار التعاون المشترك.

    كما بحث الرئيسان خلال القمة تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين ، وآخر المستجدات على الساحة الإقليمية في ظل الأزمات التي تمر بها عدة دول في المنطقة ، وفي مقدمتها كل من ليبيا وسوريا، وتأكيد أهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لهذه الأزمات، صونًا لكيانات تلك الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية ، وحفاظًا على مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.

    واستقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى وصوله والوفد المرافق له إلى مقر مشيخة الأزهر بالدراسة، وزار الرئيس الفرنسي كاتدرائية العباسية والتقى البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

    رافق الرئيس الفرنسي خلال زيارته وفداً كبيراً من رجال الأعمال الفرنسيين، تم عقد لقاءات اقتصادية بين المجموعات الاقتصادية الفرنسية والمصرية.​

    السيسي زيارو ماكرون ايمانويل ماكرون قمة مصرية فرنسية أحمد الطيب

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