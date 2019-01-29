بقرار رئاسي.. مهاب مميش يكشف آلية منع تسقيع أراضي القناة

القاهرة- مصراوي:

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناه السويس، إن المستثمرين الساعين لشراء أراضٍ بالمنطقة الصناعية في القناة، أصبحوا جادين، بعد قرار رئيس الجمهورية، بسحب الأرض من المستثمر بعد ثلاث سنوات، حال عدم استغلالها.

جاء ذلك خلال حضوره اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر اليوم الثلاثاء.

وقال مميش: "للأسف، كان هناك مستثمرون يحصلون على الأرض ويبقون عليها، دون استغلال، لمدة عشر سنوات، بيسقعوها، ولكن القرار الرئاسي، جاء لوقف تلك الحالات، ومن لا يعرف يستغل الأرض تسحب منه بعد ثلاث سنوات".

وأضاف رئيس هيئة قناه السويس، أن هناك خطة طموحة لدينا في مجال البنية التحتية، بالمنطقة.

وتابع مميش، "مينفعش المستثمر يلاقي عقبات تمنعه من الاستثمار في ظل وجود تنافسية عالمية، وتم تخفيض رسوم الخدمات الملاحية بميناء شرق بورسعيد بنسبة 50% منعا لخروج السفن إلى موانئ أخرى"، مؤكدا أنه ميناء صاعد وواعد ومحوري، ويصل عمقه الآن إلى 18.5 متر، وهناك مناطق صناعة ولوجيستية حوله.