بالفيديو.. الرئيس يستقبل نظيره الفرنسي بقصر الاتحادية

كتبت- سحر عزام:

وصل الرئيس الفرنسي، منذ قليل، إلى قصر الاتحادية؛ للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الفرنسي، في إطار زيارته لمصر والتي تستمر 3 أيام.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر عقد جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين، وجلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي الجانبين الرسميين يعقبها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الصديقين، ثم يعقد الزعيمين في ختام المباحثات مؤتمرا صحفيا بحضور وسائل الإعلام من الجانبين.