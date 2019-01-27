  • عاجل:لأول مرة منذ عامين.. الدولار يسجل أكبر تراجع يومي أمام الجنيه (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    طفل البلكونة رامون دياز أزمة فنزويلا معرض الكتاب الطقس أمم أفريقيا 2019 احتجاجات السودان محمد صلاح منتدى دافوس خليها تصدي

    " إسكان النواب" توصي بتشكيل لجنة لمتابعة انتهاء المشروعات المتوقفة

    04:11 م الأحد 27 يناير 2019
    " إسكان النواب" توصي بتشكيل لجنة لمتابعة انتهاء المشروعات المتوقفة

    مجلس النواب

    كتبت- ميرا ابراهيم:
    أوصت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس علاء والي، بتشكيل لجنة من نواب محافظة الجيزة وممثلين عن الجهاز التنفيذي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لعرض الخطة الاستراتيجية لمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة واقتراحات بالحلول للانتهاء من المشروعات المتوقفة في ضوء قلة الاعتمادات المالية .

    جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة بشأن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي في بعض مناطق محافظة الجيزة وتوقف أعمال الصرف في بعض المشروعات بها. ​

     

    مجلس النواب علاء والي القابضة لمياه الشرب

    الخبر التالى:

    الكنيسى: 10 مارس أول جمعية عمومية للإعلاميين لانتخاب مجلس إدارة جديد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان