" إسكان النواب" توصي بتشكيل لجنة لمتابعة انتهاء المشروعات المتوقفة

كتبت- ميرا ابراهيم:

أوصت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس علاء والي، بتشكيل لجنة من نواب محافظة الجيزة وممثلين عن الجهاز التنفيذي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لعرض الخطة الاستراتيجية لمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة واقتراحات بالحلول للانتهاء من المشروعات المتوقفة في ضوء قلة الاعتمادات المالية .

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة بشأن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي في بعض مناطق محافظة الجيزة وتوقف أعمال الصرف في بعض المشروعات بها. ​