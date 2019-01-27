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    وزيرة الصحة: نعمل على الأرض لمواجهة الزيادة السكانية بدلا من "السياسات الحالمة"

    01:02 م الأحد 27 يناير 2019
    وزيرة الصحة: نعمل على الأرض لمواجهة الزيادة السكانية بدلا من "السياسات الحالمة"

    وزيرة الصحة

    كتب - أحمد جمعة:

    انتقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، دور المجلس القومي للسكان في السنوات الماضية، مؤكدة أن السياسات التي اتبعها لم تُثمر عن نتائج لمواجهة الزيادة السكانية.

    وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن المجلس سيعمل على الأرض خلال الفترة المقبلة لمواجهة هذه المشكلة، بدلا من البحث من جديد عن سياسات حالمة لم تظهر جدواها.

    واوضحت أن مبادرة "100 مليون صحة" كانت الانطلاقة الحقيقية التوعية بأهمية مراعاة الفرد لصحته وهي البداية الحقيقة لمعالجة للمشكلة السكانية وتحقيق التوعية ، مشددة على ضرورة الفحص الدوري الشامل للكشف عن الأمراض.

    واوضحت وزيرة الصحة أن غرفة العمليات التي تبدأ غدا الاثنين، ستعمل بشكل مميكن مثلما تعمل مبادرة 100 مليون صحة، لمتابعة النتائج أولا بأول.

    وقالت إن القيادة السياسية دائما ما توجه بوضع حلول غير تقليدية أو مستهلكة لمواجهة هذه المشكلة.

    وزيرة الصحة الزيادة السكانية المجلس القومي للسكان 100 مليون صحة

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