السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن افتتاح جناحها بمعرض الكتاب غدًا
القاهرة - أ ش أ:
أعلنت الملحق الثقافي للسفارة الأمريكية بالقاهرة، روث آن ستيفنز-كليتز، مشاركة بلادها في معرض القاهرة الدولي بداية من غد الأحد.
وقالت روث -خلال ندوة الدبلوماسية الثقافية التي عقدت على هامش فاعليات اليوم الرابع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم السبت - "أعلن مشاركة بلادي في قاعة رقم 1 بالمعرض بداية من الغد، وأعتذر عن التأخير الذي حدث بسبب الإغلاق الحكومي".
ووجهت الشكر لإدارة المعرض التي دعتها إلي المشاركة في ندوة الدبلوماسية الثقافية.
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