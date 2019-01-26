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السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن افتتاح جناحها بمعرض الكتاب غدًا

07:51 م السبت 26 يناير 2019
السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن افتتاح جناحها بمعرض الكتاب غدًا

السفارة الأمريكية بالقاهرة

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت الملحق الثقافي للسفارة الأمريكية بالقاهرة، روث آن ستيفنز-كليتز، مشاركة بلادها في معرض القاهرة الدولي بداية من غد الأحد.

وقالت روث -خلال ندوة الدبلوماسية الثقافية التي عقدت على هامش فاعليات اليوم الرابع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم السبت - "أعلن مشاركة بلادي في قاعة رقم 1 بالمعرض بداية من الغد، وأعتذر عن التأخير الذي حدث بسبب الإغلاق الحكومي".

ووجهت الشكر لإدارة المعرض التي دعتها إلي المشاركة في ندوة الدبلوماسية الثقافية. ​​

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السفارة الأمريكية بالقاهرة معرض الكتاب الإغلاق الحكومي

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