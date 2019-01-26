ضبط محاولتي تهريب "نيشان" أثري ومواد مخدرة بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

ضبطت جمارك الطرود البريدية بالقاهرة، محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة، ونيشان أثري، الأولى من لندن والثانية كانت في طريقها إلى أمريكا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ السلطات.

وذكرت المصادر، أنه أثناء إنهاء إجراءات التفتيش للطرود الوارده بجمرك الـ D.H.L برئاسة شريف حبيب مدير الجمرك، اشتبه عبد التواب سعد الدين، رئيس القسم في مشمول بوليصة الوارد من لندن، وهي عبارة عن طرد ملابس ومستحضرات تجميل وشموع بوزن 2 كيلو، وبالعرض على محمد جمال، مدير إدارة الورديات قرر تشكيل لجنة عثرت على 3 أكياس بها 100 جرام من ماده الـ MDMA (إكستازي) الخام المخدرة مخبأة بلعبة صفيح بتجويف أحد الشموع.

في المحاولة الثانية، أوضحت المصادر أنه أثناء إنهاء إجراءات التفتيش للطرود المصدرة بجمرك الـ D.H.L، اشتبه أحمد فاروق رئيس القسم فى مشمول بوليصة الشحن، مصدر إلى أمريكا وهو عبارة عن نيشان على هيئة نجمة سباعية من المعدن، محفور عليه اسم السلطان عبدالمجيد محمود، وعليه شعار الدولة العثمانية (الهلال)، وداخله نجمة خماسية بتاريخ 1268.

وبالعرض على الوحدة الأثرية بمطار القاهرة، أفادت بأن المشمول يخضع لقانون حماية الآثار، وقررت التحفظ عليه بمخازن الجمرك لحين انتهاء باقى الاجراءات.

من جانبه، قرر هلال توفيق، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط، تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.