وزير الأوقاف: مصر استعادت الدولة والدين بترسيخ الأمن والأمان

القاهرة- (أ ش أ):

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن مصر استعادت الدولة والدين من خلال ترسيخ الأمن والأمان ودولة المواطنة، والبناء والتعمير في مجالات الكهرباء، الطاقة، الإسكان، الطرق، البنية التحتية، والعاصمة الإدارية الجديدة، وأخيرًا معرض الكتاب الذي يعد نقلة حضارية في إطار التحول الحضاري نحو مستقبل مشرق لمصر والمصريين.

وقال وزير الأوقاف - في خطبة الجمعة اليوم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة - إن استعادة الدولة تحقق بفضل من الله تعالى وبجهود قائد حكيم شجاع وطني وفقه الله أن ينجو بالوطن إلى بر الأمان، وبفضل جيش وشرطة وطنية يحميان ويبنيان، وشعب واعٍ كريم صبور متحضر، تضرب حضارته لأكثر من سبعة آلاف عام في أعماق التاريخ.

ودعا جمعة إلى أن يكون هذا الأسبوع هو أسبوع "الوفاء للشهداء" من حيث إكرام أسرهم والعناية بهم والوفاء بحقهم، مؤكدا ضرورة أن يفي المجتمع بجميع متطلبات أسر الشهداء والمصابين، وأن الوفاء لمن ضحى بنفسه في سبيل وطنه يتطلب من كل واحد منا أن يبذل طاقته وقوته في سبيل الحفاظ على وطنه وتقدمه ورقيه.

وأعلن وزير الأوقاف خطة الوزارة الدعوية في المرحلة المقبلة التي تتمثل في تبني قضية مجتمعية أسبوعيا يتم تسليط الضوء عليها بقوة بمشاركة مجتمعية واسعة، موضحا أن الوزارة ستدير بداية من غد السبت حوارا مجتمعيا واسعا حول أهم القضايا المجتمعية التي تشكل أولوية للمجتمع خاصة الشباب ليتم تناولها وعلاجها بأسلوب دعوي عصري منفتح ومستنير.

وأشار جمعة إلى أن خطبة الجمعة القادمة ستكون عن احترام النظام العام بكل ما يشمله من آداب البر والمرور واحترام القانون واحترام النظام بصفة عامة.​