إطلاق النسخة العربية من تقرير اليونسكو للعلوم حتى عام 2030

كتب- محمد قاسم:

احتفلت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومكتب (اليونسكو) الإقليمي للعلوم في الدول العربية (ومقره القاهرة)، اليوم الخميس، بإطلاق النسخة العربية من تقرير اليونسكو للعلوم حتى عام ٢٠٣٠.

وقال الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية - خلال الاحتفالية - إن هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها إصدار تقرير اليونسكو للعلوم باللغة العربية، حيث قامت الأكاديمية بالتعاون مع اليونسكو بإعداد الترجمة العربية للتقرير والذي يعد التقرير الخامس من نوعه الذي تصدره منظمة اليونسكو بصورة دورية منذ عام ٢٠١٠.

وأضاف أن التقرير الذي كتب فيما يزيد على 700 صفحة، يقدم صورة شاملة ومتكاملة لواقع منظومة العلوم حول العالم، ويشمل ذلك القدرة على الابتكار ومؤشراته، القابلية للحركة والتنقل، والقضايا المتعلقة بالبيانات الضخمة.

وأوضح أن التقرير يشير إلى أهم المؤثرات على سياسة العلم والتكنولوجيا والابتكار وعلى حوكمة العلوم، ويوضح الاتجاهات العالمية في الإنفاق على البحث والتطوير وكذلك الاتجاهات العالمية المتعلقة بالموارد البشرية.

وتابع صقر أن التقرير يتناول بعض القضايا الشائكة مثل الإشكالات الشائعة في كثير من الدول، كتلك التي تحاول إيجاد توازن بين الالتزام المحلي والدولي في مجال البحوث، أو بين العلوم الأساسية والتطبيقية، وخلق المعرفة الجديدة والمعرفة القابلة للتسويق أو العلم من أجل الصالح العام مقابل العلم من أجل أغراض تجارية وغيرها من الإشكاليات، لافتا إلى أنه يستعرض بالتفصيل مؤشرات العلوم والتكنولوجيا حول دول العالم بما في ذلك دول المنطقة العربية.

وأشار الدكتور محمود صقر، إلى قيام فريق من المترجمين المتخصصين بالعلاقات العلمية بالأكاديمية بعملية ترجمة التقرير، بالإضافة إلى المراجعة اللغوية والإخراجية، كما قام فريق آخر من المتخصصين بالشبكة القومية للمعلومات بتنفيذ التصميم الإخراجي للتقرير، ولم تأل الأكاديمية جهدا في متابعة عملية الطباعة حتى تخرج النسخة العربية في أبهي صورة.

وأكد صقر أهمية مثل هذه التقارير والتي تتناول مؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار ودورها في رسم السياسات المستقبلية، موضحا الدور الذي يلعبه المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية في متابعة ورصد هذه المؤشرات، حيث قامت الأكاديمية بترجمة التقرير للعربية وذلك سعيا منها لتدعيم دورها الريادي في نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا على المستويين المحلي والدولي ودعم اللغة العربية في المحافل العلمية المحلية والدولية.

من جانبه.. قال الدكتور غيث فريز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم للدول العربية، إن هذا التقرير يعد متفردا في توفير مثل تلك الرؤية الواضحة للمشهد العلمي العالمي، ويعد إصدار تقرير اليونسكو للعلوم حتى 2030 باللغة العربية ضمن أحد أهم الإنجازات التي قامت بها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ووجه فريز الشكر لجمهورية مصر العربية على هذا الجهد الكبير والكفاءة العالية متمثلة في أكاديمية البحث العلمي ومترجميها على إعداد النسخة العربية لتقرير اليونسكو للعلوم نحو 2030 وإتمامه بصورة مشرفة.

كما وجه الشكر لبرنامج الأمير سلطان بن عبد العزيز لدعم اللغة العربية في اليونسكو لدعمه المراجعة اللغوية النهائية للتقرير العربي.

بدوره، أشار الدكتور سامح سرور المشرف علي قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية إلى أن ترجمة هذا التقرير لأول مرة إلى اللغة العربية من خلال أكاديمية البحث العلمي يعكس ثقة المنظمات الدولية مثل اليونسكو، وهي خطوة مهمة لإتاحة هذه المعلومات لكل المهتمين وصانعي القرار داخل الوطن العربي وأن الخطوة التالية هي تحقيق الاستفادة المثلي من مثل هذا التقرير.