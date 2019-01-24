رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال صيانة وتشغيل غلايات المدن الجامعية

كتب - محمود مصطفى :

تفقد الدكتور محمدالمحرصاوي رئيس جامعة الأزهر مساء اليوم، المدينة الجامعية بنين للوقوف على أعمال صيانة وتشغيل الغلايات الخاصة بتوفير المياه الساخنة ببعض المباني للانتهاء منها قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

وزار المحرصاوي، مطعم المدينة ووقف على مستوى وجبة الغذاء التي يتم توفيرها للطلاب وتذوق الطعام بنفسه، واستمع للطلاب في وجود مشاكل من عدمه في المدينة الجامعية وكذلك مستوي الغذاء المقدم

ووجه رئيس الجامعة، بالعمل على التواصل مع الشركات المسئولة لرفع المخلفات الموجودة وتهذيب الحدائق خلال فترة أجازة نصف العام