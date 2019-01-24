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    خيري رمضان يشيد بكتاب أسامة الأزهري: الشخصية المصرية تغيرت كثيرًا

    07:36 م الخميس 24 يناير 2019
    خيري رمضان يشيد بكتاب أسامة الأزهري: الشخصية المصرية تغيرت كثيرًا

    مناقشة كتاب أسامة الأزهري بمعرض الكتاب

    كتب- محمد عاطف:

    قال الإعلامي خيري رمضان، إن الشخصية المصرية تغيرت كثيرًا خلال الفترة الماضية، مشيدًا بكتاب الشيخ أسامة الأزهري، "الشخصية المصرية.. خطوات على طريق استعادة الثقة".

    وأضاف رمضان خلال مناقشته كتاب أسامة الأزهري بمعرض القاهرة الدولي للكتاب: "عندما يتحدث الأزهري الذي تعرفت عليه منذ حوالي ١٨ عاما فإن حديثه في حد ذاته يعد كتابا".
    وتابع: "أتوق لقراءة الكتاب خاصة أنني أعتقد أن الشخصية المصرية تغيرت كثيرا خلال الفترة الماضية وأظن أن الحكم عليها وعلى هذه التغيرات سوف يكون فيما بعد، وليس خلال فترات الأحداث الكبرى، وسأكون فخورا بقراءة الكتاب ومدين لكبار المشايخ الذين تعرفت عليهم في يوم من الأيام".

    وشهدت الندوة ازدحاما كبيرا وتهافتا من الجمهور لحضور فعالياتها، وأقيمت بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والشيخ على جمعة والإعلامي خيري رمضان، وسوزان ومدحت العدل وهاني نسيرة ، ويدير النقاش الدكتور أحمد زايد. بقاعة كاتب وكتاب بمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

    أسامة الأزهري خيري رمضان معرض الكتاب

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