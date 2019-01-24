"صعب وغلس".. "أمهات مصر" تشكو صعوبة امتحان كيمياء أولى ثانوي

كتبت-ياسمين محمد:

تفاعل مجموعة من أولياء أمور الصف الأول الثانوي، عبر صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم" على "فيسبوك"، حول امتحان الكيمياء الذي أداه طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الخميس.

وقالت عبير أحمد، مؤسس الصفحة، إن أولياء الأمور اشتكوا من ضيق الوقت المخصص للإجابة والمقدر بـ90 دقيقة، وتضمن الامتحان بعض الأسئلة الصعبة، على الرغم من تسريبه.

وأضافت عبير، أن الطلاب اشتكوا من اختلاف المعلمين حول أسئلة الاختيار من متعدد، مشيرين إلى أن الذين اطلعوا على الامتحان بعد تسريبه احتاجوا الوقت كاملا للإجابة.

وقالت إحدى أولياء الأمور: "حتى اللي معاهم الامتحان خدوا وقت وخلصوا مع آخر دقيقة"، وأضافت أخرى: "الامتحان فيه سؤال رقم 15 صعب والناس كلها اختلفت فيه"، وتابعت ثالثة: "إحنا مبنشفش الامتحانات المسربة وعلى حسب كلام بنتي كان صعب وغلس جدا".‎

وانتهى اليوم الخميس، الامتحان التجريبي الأول للصف الأول الثانوي، وفقا لنظام التقييم الجديد، الذي يقيس مهارات الفهم وليس الحفظ، ولا يترتب عليه النجاح أو الرسوب.

وتبدأ إجازة نصف العام اعتبارا من بعد غد السبت وحتى الخميس الموافق 7 فبراير المقبل.