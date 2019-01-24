هل تغير الأرصاد وصف مناخ مصر في المناهج الدراسية؟

كتبت- مي مدحت:

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التفاصيل الكاملة لتغيير وصف مناخ مصر في المناهج الدراسية.

وقال "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذُاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إن هناك لجنة من علماء الأرصاد الجوية بمصر يدرسون حاليا وصف المناخ؛ لمعرفة إذا كان تغيرًا أم لا؟!.

وأضاف "عبدالعال": "إذا كان هناك تغيير في وصف الطقس بمصر، يجرى تغيير المناهج وفقا لنتيجة دراسة اللجنة".

وأوضح أن اللجنة تتشكل من علماء هيئة الأرصاد الجوية، وفور الانتهاء من دراسة توصيف المناخ يجرى إعلان النتيجة.

يذكر أن وصف مناخ مصر في المناهج الدراسية هو: "حار جاف صيفًا دافئ ممطر شتاءً"، وثارت تساؤلات الأعوام الماضية بشأن تغير المناخ في مصر.

