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    برلماني مهنئًا الشرطة بعيدها: الشعب يقدر تضحياتكم

    11:40 ص الخميس 24 يناير 2019
    برلماني مهنئًا الشرطة بعيدها: الشعب يقدر تضحياتكم

    مجلس النواب

    كتب- محمد نصار:

    هنأ أحمد أبوخليل، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضباط وجنود وأفراد الشرطة البواسل بمناسبة العيد الوطني الـ67 للشرطة.

    وقال أبو خليل، في بيان، اليوم الخميس، إن قوات الشرطة بكل أجهزتها تتحمل بكل أمانة حماية الجبهة الداخلية المصرية بكل وطنية وشرف في مواجهة جماعات الإرهاب والتطرف التي تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان.

    وأضاف عضو مجلس النواب: "تحية إلى رجال الشرطة البواسل وإلى أرواح شهداء الواجب الوطني من رجال الشرطة الذين دفعوا أرواحهم ثمنًا لحماية تراب وطننا الغالي".

    وأوضح أن كافة جموع الشعب المصري يقدرون جيدًا التضحيات الكبيرة التي يقوم بها رجال الشرطة البواسل في السهر على حفظ أمن واستقرار الوطن في مواجهة جماعات الظلام.

    ودعا عضو مجلس النواب جميع أفراد الشعب المصري إلى ضرورة مساندة الجهود والتضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية في حروبهم المستمرة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى لنشر الفوضى والدمار.​

    مجلس النواب عيد الشرطة محمود توفيق الإرهاب

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