اليوم.. إطلاق النسخة العربية من تقرير اليونسكو السادس للعلوم والتكنولوجيا

القاهرة - مصراوي:

تنطلق اليوم الخميس، النسخة العربية من تقرير اليونسكو السادس للعلوم والتكنولوجيا عن خمس سنوات 2015/2010 تقديرًا لدورها الرائد في المنطقة العربية، من مقر المكتب الإقليمي لليونسكو بمدينة السادس من أكتوبر.

يشهد حفل الإطلاق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور غيث فريز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية.