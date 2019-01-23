كسر ماسورة مياه بالمعادي.. والمحافظة تدفع بـ"سيارات الشفط"

القاهرة - أ ش أ:

أشرف اللواء أحد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الأربعاء، على أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه خط 300 مللي في تقاطع شارعي 10 و 9 بميدان محطة مترو المعادي، وذلك عقب تلقي غرفة عمليات المنطقة الحنوبية بلاغًا بالحالة.

وقال فؤاد - في تصريحات صحفية - إنه تم الانتهاء من شفط المياه باستخدام 4 شفاطات، لافتًا إلى قيام الحي بحملة لرفع الإشغالات بميدان سوارس وشارعي 108 و9، بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة بجميع شوارع الحي بالتنسيق مع إدارة الرصد البيئي والإشغالات والمتابعة الميدانية.

وأوضح نائب المحافظ أنه تم تنفيذ قرار إزالة لأحد الأدوار المخالفة بالحي السابع بالهضبة الوسطى بالمقطم، إضافة إلى قيام الحي بصيانة أعمدة الإدارة وتركيب كشافات ليد بعدة شوارع، إلى جانب أعمال تطوير ميدان الأسمرات بمدخل المقطم.

وأشار فؤاد إلى انتهاء حي المعصرة من أعمال الصرف الصحي خلف مركز شباب المعصرة وأمام مدرسة المعمارية بعزبة الهجنة، كما قام الحي بفتح الطريق ورفع المخلفات بطريق عرب سلام بمدخل شارع الرشا وإيقاف أعمال تحويل شقة سكنية إلى محل تجاري بميدان الجامع بحدائق حلوان.