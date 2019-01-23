اليوم.. افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام الجمهور

(مصراوي):

يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه أمام الجمهور، اليوم الأربعاء، فى تمام العاشرة صباحًا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير المقبل.

ويقتصر دخول المعرض على أصحاب الدعوات والمشتركين بصالة العرض الرئيسية والناشرين والمهتمين بصناعة الكتاب من رجال الأعمال والمهنيين وأساتذة الجامعات والمعاهد والمدارس بواسطة دعوات خاصة

وتحل جامعة الدول العربية، ضيف شرف هذه الدورة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2019، واختارت الهيئة المصرية العامة للكتاب، المنظمة للمعرض، الراحل الدكتور ثروت عكاشة، والكاتبة الكبيرة سهير القلماوى، شخصيتين لهذا العام.

ويشارك فى المعرض 35 دولة منها 10 دول أفريقية 3 منها تشارك لأول مرة هى: كينيا، غانا، نيجريا و16 دولة من آسيا و7 دول من أوروبا و2 من الأمريكتين.