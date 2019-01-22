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وزيرة البيئة الألمانية تشيد بالدور المصري في قضايا التنوع البيولوجي والتغير المناخي

04:27 م الثلاثاء 22 يناير 2019
وزيرة البيئة الألمانية تشيد بالدور المصري في قضايا التنوع البيولوجي والتغير المناخي

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

القاهرة- أ ش أ:

أشادت وزيرة البيئة الألمانية سيفينا شولتس، بالدور البيئي المصري الكبير في مختلف القضايا البيئية ونجاح نظيرتها المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد - خلال زيارتها الحالية لألمانيا - في قيادة مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الذي احتضنته مدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي. 

وأكدت الوزيرة الألمانية - وفقا لبيان وزارة البيئة بالقاهرة اليوم الثلاثاء - دعم بلادها لمصر في رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، ومبادرات إشراك الشباب في العمل البيئي.

وثمنت شولتس دور الوزيرة المصرية رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، في قيادة مفاوضات التمويل المتعثرة بمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي عقد مؤخرا ببولندا والتوفيق بين الدول المتقدمة والنامية للخروج بمواقف يتوافق عليها الجميع.

وفي ختام اللقاء وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد الشكر لنظيرتها الألمانية، موجهة لها الدعوة لزيارة مصر وحضور البطولة الإفريقية في يونيو المقبل. 

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ياسمين فؤاد وزارة البيئة سيفينا شولتس ألمانيا التنوع البيولوجي التغير المناخي

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