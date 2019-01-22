برلماني يطالب بجلسات حوار مجتمعي لمناقشة العنف الأسري

كتبت ـ ميرا إبراهيم:

اقترح النائب محمد العقاد، عقد جلسات حوار مجتمعي؛ لمناقشة ظاهرة "العنف الأسري"، وخطورتها على المجتمع، بحسب بيان له اليوم الثلاثاء.

وقال إنها تخلق جيلاً غير قادر على تحمل المسئولية، ولا يملك ثقة بنفسه.

ورأى "العقاد"، أنها ظاهرة منتشرة بكثرة بالعديد من المحافظات، ولم تعد تقتصر على فئة أو شريحة بعينها، ولهذا لابد من عقد جلسات حوار مجتمعي؛ للوقوف على أسباب زيادة هذه الجرائم في حق الأطفال.

وشدد على ضرورة توجيه دعوة لكل الفئات المعنية بالأمر، سواء وزارة الصحة؛ للوقوف على الحالة النفسية، والتعليم، والداخلية لمتابعة الصحيفة الجنائية للأشخاص الذين أقل ما يوصفون به أنهم غير أسوياء.

ودعوة رجال الدين، وأساتذة الجامعات، وعلماء التربية، وأخصائيين اجتماعيين، وبعض أصحاب الجرائم؛ لدراسة السبب الحقيقي لارتكابها، وبحث تغليظ عقوبة العنف الأُسَري، لتصل للسجن المشدد والإعدام، وفقًا لطبيعة كل حالة، داعيًا لتعديل قانون الطفل للحفاظ على كيان الأسرة المصري.