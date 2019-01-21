أجنحة متخصصة وخطوط نقل.. كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي للكتاب (س و ج)

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كتب- محمد عاطف:

تنطلق دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يوم 23 يناير الحالي، وهو الحدث الذي ينتظره الوسط الثقافي بفارغ الصبر، خاصة بعد نقله إلى مقره الجديد في التجمع الخامس.

ويستعرض "مصراوي" في التقرير التالي أبرز الأجنحة والخدمات التي يقدمها المعرض، وكذلك الإجابة عن أبرز الأسئلة التي تشغل المهتمين بالحدث.

كيفية الوصول للمعرض؟

يشكو كثير من المواطنين من غلاء المواصلات لعدم قرب المكان الجديد من محطات المترو، ولتسهيل الأمر على المواطنين اتفقت هيئة الكتاب على أن تقوم أتوبيسات القوات المسلحة بنقل الجمهور من المقر القديم للمعرض إلى المقر الجديد لليوبيل الذهبي في التجمع الخامس مجانًا.

ولا تزيد المسافة التي تقطعها السيارة من أرض المعارض بمدينة نصر التي أقيم فيها المعرض الأعوام الماضية وبين الموقع الجديد للمعرض على 20 دقيقة.

كما أن الموقع الجديد للمعرض قريب من موقف مدينة العاشر من رمضان ومن مدينة حلوان، وبالتالي من مواقف الأقاليم.

واتفقت الهيئة المصرية العامة للكتاب على الخطوط التي ستقوم على خدمة رواد المعرض وكذلك مشروع السيرفيس.

ما هي خطوط المواصلات التي تخذم المعرض؟

- الخط الأول يبدأ من منطقة صقر قريش ويمر على مناطق كارفور المعادي ونادي وادي دجلة والطريق الدائري ومحور المشير ثم المعرض.

- الخط الثاني يبدأ من ميدان عبدالمنعم رياض في التحرير ويمر عبر رمسيس والعباسية وجامعة الأزهر ثم محور المشير إلى المعرض.

- الخط الثالث يبدأ من العباسية ويمر على نادي السكة الحديد وجامعة الأزهر ومحور المشير إلى المعرض.

- الخط الرابع يبدأ من الجيزة ويمر بجامعة القاهرة والسيدة عائشة والأتوستراد وجامعة الأزهر ثم المعرض.

- الخط الخامس يبدأ من النزهة الجديدة ويمر بميدان الحجاز والسبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والوفاء والأمل ثم إلى المعرض.

- الخط السادس يبدأ من الأميرية ويمر بالمطرية والحلمية وكلية البنات وميدان رابعة والحي السابع وحي السفارات ثم المعرض.

- توفر الهيئة المصرية العامة للكتاب 20 أتوبيسًا لخدمة الصحفيين والأدباء المشاركين في الندوات من ميدان التحرير أعلى جراج التحرير والعباسية بموعد تقاطر من 10 إلى 15 دقيقة.

كم تبلغ تكلفة الانتقال للمعرض؟

- تسعيرة الأتوبيسات في هذه الخطوط ما بين 6 إلى 8 جنيهات فقط.

ما تفاصيل جناحي القوات المسلحة والشرطة؟

دأبت القوات المسلحة ووزارة الداخلية على المشاركة في معرض الكتاب بجناحين من أفخم الأجنحة المشاركة في المعرض، وهو أمر لم يختلف كثيرا هذا العام، حيث تم تصميم جناحين مهمين تشارك كلا الوزارتين فيه بأبرز الكتب والمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية، وذلك في إطار نشر الوعي والثقافة العسكرية وتأصيل القيم الوطنية لدى الشعب المصري بمختلف فئاته.

وتحرص القوات المسلحة والشرطة من خلال جناحيهما على المشاركة الفعالة في نشر العلوم والمعرفة العسكرية والمدنية من خلال الإصدارات التي تتناول التاريخ المصري العريق والشرطة المصرية على مر العصور، ونشر نماذج لبطولات وتضحيات الشعب والجيش من خلال عدد من السلاسل و الموسوعات الشاملة والكتب والنشرات والمطبوعات الدورية والخرائط المصورة، والتي تعتمد على مواكبة التطور في مجال صناعة الكتاب من حيث الشكل والمضمون وأسلوب تناوله باستخدام أحدث التقنيات.

ما الذي يضمه جناح الأزهر؟

يُشارِك الأزهر الشريف، للعام الثالث على التوالي، بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ويستهدف الأزهر بمشاركته التي تشمل أنشطة فنية وثقافية متنوعة، التواصل مع جميع فئات المجتمع، وتعريفهم بما يقوم به من جهودٍ لإرساء السلام المجتمعي، والعمل على إرساء قيَم المواطَنة، ومواجهة الفكر المتطرف، من خلال عشرات الإصدارات والمطبوعات التي تعكس الفكر والمنهج الأزهري المعتدل.

ويتميز جناح الأزهر هذا العام بإطلالة جديدة، تشمل فعاليات ثقافيّةً، وعروض مسرحية، وأمسيات شِعريّةً، بالإضافة لوِرَشِ عملٍ في مجالات: تعليم الرسم، والرسم الكاريكاتيري، والخط العربي والزخرفي، والأعمال اليدوية، ووِرَش رسم بورتريه.

كما يُنظّم الجناحُ العديدَ من الندوات، بمشاركة نخبة من علماء الأزهر والمثقفين والإعلاميين؛ تتناول أهم القضايا التي تشغل الشبابَ وتهمّ الوطنَ والمواطن.

ويحتفي جناح الأزهر الشريف هذا العام بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق، بعد اختياره "شخصية الجناح" نظرا لإسهاماته الجليلة في النهوض بالأزهر الشريف، وسعيه الدائم للتجديد والتطوير، حيث يعد من أبرز من تولوا مشيخة الأزهر، وأول من حمل لقب "الإمام الأكبر"، ويوصف بـ "إمام التقريب"، لدوره البارز في التقريب بين المذاهب الإسلامية.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

ما تفاصيل جناح الطفل؟

يتوقع الجميع أن يكون جناح الطفل في اليوبيل الذهبي للمعرض من أبرز الأجنحة في المعرض، بسبب إنشائه بشكل جمالي يليق بالطفل المصر الذي يطمح في أن يمارس الكثير من الورش الفنية واللقاءات الثقافية، التي تقدمها الكثير من الهيئات ومنها قصور الثقافة.

فيما يتم تقديم مجموعة من العروض الفنية، للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل، إلى جانب عرض فني لعرائس قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، بالإضافة إلى منوعات شعبية لفرقة تحيا مصر لفنون العرائس.

ما هو اللقاء الفكري؟

هو حوار مفتوح مع عددٍ من المفكرين والفلاسفة والأدباء والفنانين المصريين والعرب والأجانب حول مشروعهم الإبداعي ومنجزهم الفكري، منهم: سمو الشيخ سلطان القاسمي، والروائي الليبي إبراهيم الكوني، والكاتب الجابوني جان ديفاسا نياما، وتورستن بودر، والباحث فراس سواح، والناقد هشام مطر... وغيرهم.

كم تبلغ المساحة الإجمالية للمعرض؟

- المساحة الإجمالية للمعرض 45000 متر مربع.

ما عدد المشاركين؟

- عدد المشاركين من دول العالم 169 يمثلون 35 دولة.

ما عدد الأجنحة التي ضمها المعرض؟

- عدد الأجنحة 723 جناحًا.

إلى أي رقم وصل عدد الناشرين؟

- عدد الناشرين الإجمالي 1273 ناشرًا.

ما عدد التوكيلات؟

عدد التوكيلات 525 توكيلًا.

ما عدد دور النشر المشاركة للمرة الأولى؟

- عدد دور النشر المصرية التي تشارك لأول مرة 62 دارًا.

- عدد دور النشر العربية والأجنبية التي تشارك لأول مرة 24 دارًا.

كم تبلغ عناوين الكتب الجديدة؟

- عدد عناوين الكتب الجديدة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال عام 2018م أكثر من 594 عنوانًا.

ما عدد الفعاليات الثقافية؟

عدد الفعاليات الثقافية 419 فعالية.

كم تبلغ عدد الفعاليات الفنية؟

عدد الفعاليات الفنية 144 فعالية.

ما عدد الفعاليات الخاصة بالطفل؟

عدد الفعاليات الخاصة بالطفل 234 فعالية.

كم تبلغ عدد ورش الكاتبة والمسرح؟

عدد ورش الكتابة والمسرح والفن التشكيلي 8 ورش.

ما إجمالي عدد حفلات التوقيع؟

عدد حفلات التوقيع 600 حفلة.

إلى أي رقم وصل عدد الضيوف؟

عدد الضيوف العرب والأجانب 170 ضيفًا.

ما عدد الشعرء المشاركين في قاعة الشعر؟

عدد الشعراء المشاركين في قاعة الشعر أكثر من 300 شاعر.

كم يبلغ عدد المشاركين في الفعاليات الثقافية؟

عدد المشاركين في الفعاليات الثقافية 2500 كاتب وناقد ومبدع وفنان.