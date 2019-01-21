الحكومة: لا توقف للامتحانات بالمدارس والجامعات يوم الخميس 24 يناير 2019

كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بإصدار وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي قراراً بوقف انعقاد الامتحانات بالمدارس والجامعات يوم الخميس المقبل، على خلفية صدور قرارًا من رئيس الوزراء باعتبار الخميس المقبل، الموافق 24 يناير 2019، إجازة رسمية للعاملين بالدولة، غير صحيح.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان صادر اليوم الاثنين، بأنه تواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث نفتا تلك الأنباء تماماً, وأكدت الوزارتان أنه لا صحة على الإطلاق بوقف الامتحانات بالمدارس والجامعات يوم الخميس المقبل، وأن جميع الامتحانات المقررة في هذا اليوم ستعقد في موعدها وفقاً لجداول الامتحانات دون أي تغيير أو تأجيل، وشددتا على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

ومن جانبها أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم توزيع منشور على كافة مديريات التربية والتعليم باستمرار انعقاد الامتحانات يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 مع ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للامتحانات، مُضيفًة أنه سيتم تعويض المدرسين بيوم إجازة آخر أو بأجر مادي وفقاً لقرار كل مديرية تعليمية.

كما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن جداول الامتحانات موضوعة منذ بداية العام الدراسي ولا نيه للتعديل فيها، مُضيفًة أن إجازة منتصف العام ستبدأ السبت ٢٦ يناير وأن امتحانات التعليم المفتوح ستبدأ أيضاً يوم السبت 26 يناير.

وفي النهاية ناشدت الوزارتان جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب.​