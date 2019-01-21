وزير الري يعقد سلسلة اجتماعات مع قيادات الوزارة

(مصراوي):

عقد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، اليوم الأحد، اجتماعا مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل لمتابعة تنفيذ أعمال الإزالات الجارية ومناقشة خطة القطاع خلال الفترة الحالية.

كما اجتمع الوزير مع المهندس شحته إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بخصوص متابعة تنفيذ الأعمال الصناعية بالمجاري المائية ومشروعات الحماية من أخطار السيول التي يقوم القطاع بتنفيذها.

وعقد الدكتور عبد العاطي أيضا اجتماعا مع المهندس طارق السيد رئيس هيئة المساحة، وذلك بخصوص متابعة أعمال الهيئة والمشروعات التي تقوم بتنفيذها خلال الفترة الحالية.

كما عقد الوزير اجتماعا مع المهندس خالد مدين رئيس مصلحة الري، والمهندس سيد عبد ربه مستشار وزير الري، و المهندس عاشور عبد الكريم نائب رئيس هيئة الصرف للوجه القبلي، وذلك لمتابعة مشروعات الهيئة فيما يخص أعمال الصرف المغطي والمكشوف على مستوى الوجه القبلي (الجيزة حتى أسوان).

واجتمع وزير الري أيضا مع المهندس محمد محمد عبد العاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بحضور الدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، لمناقشة سرعة إنهاء واستكمال أعمال إنشاء وإحلال وتجديد المحطات، وكذلك مناقشة إزالة التعديات وإنشاء أسوار فاصلة على أملاك الوزارة.