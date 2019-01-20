رئيس "الأعلى للآثار": 98% نسب أعمال تطوير منطقة الهرم

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن نسب أعمال مشروع تطوير منطقة الهرم وصلت لـ98% حتى الآن بتكلفة تخطت 400 مليون جنيه، على أن ينتهي المشروع في منتصف العام الجاري.

وأوضح وزيري، في برنامج ما وراء الحدث المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" الأحد، أن العمل على تطوير المشروع بدأ في 13 مايو 2009 وكان مخططًا له أن ينتهي في يناير 2012، غير أنه توقف لبضع سنوات بعد ثورة يناير 2011، ويجري استكماله منذ أكتوبر 2016.

ونوه إلى أن وزارة الآثار تعمل على تنفيذ مشروع تطوير منظومة الأمن ومراقبة المنطقة بأحدث الكاميرات ومعدات التصوير والمراقبة لمنع المخالفات، وجرى التعاقد مع شركة لمراقبة المنطقة بكاميرات خاصة بالاستشعار الحراري تتوجه إلى أي جسم يتحرك أثناء الليل، على غرار الموجودة في المتحف المصري، موضحًا أنه تم إسناد تأمين المنطقة لشركة خاصة سيزيد من عملية التأمين داخلها، لمنع صعود أي شخص للهرم.

وتابع: "يجري وضع كاميرات على أسوار منطقة الهرم وعلى جميع المداخل والمخارج، لرصد جميع الزائرين وتحركاتهم، وسيكون هناك إدارة وغرفة للتحكم بالكاميرات وسيطبق ذلك على جميع المواقع الأثرية".​