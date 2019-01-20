"الكهرباء": 18 ألف ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع

القاهرة- (أ ش أ):

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية المتوقعة في الإنتاج اليوم الأحد، تبلغ 18 ألف ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس السبت تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم 25 ألف ميجاوات مقابل 25 ألفا و100 ميجاوات أمس السبت، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و 400 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الأحد باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الرابعة و 55 دقيقة مساء، وكان قد ظهر أمس السبت باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.