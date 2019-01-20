محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالعمرانية وجنوب الجيزة

الجيزة- أ ش أ:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرستي الشهيد محمد محمود الرسمية الإعدادية بحي العمرانية، وجزيرة الدهب الإعدادية بحي جنوب الجيزة، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات وتوافر المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات على أكمل وجه.

وحرص المحافظ على الاطمئنان من الطلاب على مستوى الامتحانات ومدى شمولية الأسئلة للوحدات الدراسية، حيث أدى اليوم الطلاب الامتحانات في مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، مشددا على جميع المراقبين بضرورة توفير الهدوء اللازم داخل اللجان للطلاب للتمكن من أداء الامتحان في جو مناسب.

كما تفقد المحافظ حالة النظافة بمحيط المدارس، موجها برفع أي مخلفات أولا بأول وإزالة الباعة الجائلين لمنع أي مصادر للضوضاء حول المدارس لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة للطلبة.

وأكد راشد - في تصريحات خلال الجولة - أن هناك متابعة يومية لسير الامتحانات، وذلك من خلال تقرير يومي من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة حيث يؤدي العام الحالي قرابة 150 ألف طالب وطالبة الامتحانات على مستوى المحافظة داخل 604 لجان حيث تستمر الامتحانات حتى الخميس المقبل.

كما قام راشد عقب تفقده لجان الامتحانات بجولة مفاجئة بمستشفى أم المصريين للاطمئنان على سير العمل داخل المستشفى وتواجد الأطباء والاستشاريين وأطقم التمريض، حيث تفقد أقسام العلاج الطبيعي والأشعة والعظام، موجها بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى والوقوف بجانبهم حتى تمام شفاءهم.

رافق المحافظ خلال جولته خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، واللواء ياسر سامي رئيس حي جنوب الجيزة، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، وطه عبد الصادق نائب رئيس حي العمرانية.