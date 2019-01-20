سعيد المصري: الاعتراف العالمي يتزايد حول أهمية العلاقة بين الثقافة والتنمية المستدامة

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور سعيد المصري أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إن مؤتمر "التنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان" الذي تنطلق فعالياته اليوم، هو أول مؤتمر كبير ينظمه المجلس في العام الجديد، وسط اهتمام من الحكومة المصرية بالعمل على تحقيق استراتيجية مصر الثقافية 2030، وكان مهما أن يكون المجلس وعاءا فكريا لبناء الأفكار وتبادل الرأي والحوار ووجهات النظر.

وأضاف المصري في كلمته، أن التنمية المستدامة هي عملية مستمرة من التطوير الهادف للارتقاء بالحياة الإنسانية بصورة عادلة ومتوازنة، والثقافة جزء لا يتجزأ من التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وهنا يجب وضع الإنسان على قمة التنمية.

وواصل المصري: لقد تزايد الاعتراف العالمي لأهمية العلاقة الوثيقة بين الثقافة والتنمية المستدامة، وفي هذا الصدد يسعى المؤتمر إلى إثارة الكثير من الأسئلة من قبيل ما هو الدور الذي تلعبه الثقافة في سبيل إسعاد الإنسان وبناؤه، وما التحديات التي تواجه العمل التنموي، وكيف تستطيع جهود التنمية بناء إنسان بعيد عن التعصب، وهذه المحاور وغيرها مطروحة للنقاش بهدف خلق حراك فكري حولها.

وختم بقوله: حين أطلقنا الدعوة للكتابة والمشاركة لهذا المؤتمر وجدنا هناك إقبالا كبيرا من داخل مصر وخارجها، وتقدم لنا 350 طلب للمشاركة وهو دليل على أن المؤتمر يحظى باهتمام كبير، ونأمل أن تسفر المناقشة الجادة عن كتاب مهم يصدر في مايو المقبل.