نائبة تدعو المحافظات للتفاعل مع مبادرة توفير سيارات إيواء للمشردين

كتبت- ميرا إبراهيم:

دعت النائبة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، المحافظات المختلفة للتفاعل مع مبادرة وزارة التضامن، لتوفير سيارات إيواء للمشردين، وإطلاق برنامج قومي لتأهيلهم على المستوى الصحي والنفسي.

وثمنت النائبة "إيناس" مبادرة وزارة التضامن، حسب بيان الأحد، وأنها فكرة نبيلة تساهم في حمايتهم من برودة الجو، وإيجاد مأوى آمن وحياة آدامية لهم.

وأشارت إلى ضرورة تفاعل المواطنين مع المبادرة، والإبلاغ عن مناطق وجود هؤلاء المواطنين، مثمنة دور وزارة التضامن والفريق الذي تم تشكيله في هذا الصدد، والذي نجح في التعامل مع 278 حالة خلال اليومين الماضيين.

وقالت إن أي مواطن يريد مساعدة أي حالة، والإبلاغ عن مكانها، يمكنه الاتصال على الأرقام التالية: 16528، أو 16439، أو 01059368111".