وزيرة الصحة: تكثيف القوافل الطبية للمناطق المحرومة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية بالمجان لمليون و295 ألفاً و649 مواطناً عبر 1087 قافلة طبية تم توجيهها إلى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية خلال العام الماضي.

ووجهت وزيرة الصحة بتكثيف القوافل الطبية للمناطق والقرى الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، مؤكدةً حرص الدولة على وصول الخدمة الطبية لجميع المواطنين.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان اليوم، إنه تم تحويل 12 ألفاً و756 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل الطبية بالوزارة، أن القوافل الطبية شملت كافة المحافظات، ففي محافظة أسوان تم الكشف على 26 ألفاً و125 مواطناً، و62 ألفاً و237 مواطناً بمحافظة أسيوط، و68 ألفاً و151 مواطناً بالإسكندرية، و14 ألفاً و273 بمحافظة الإسماعيلية، و23 ألفاً و701 مواطن بمحافظة الأقصر، و8 آلاف و723 مواطناً بمحافظة البحر الأحمر، و64 ألف و999 مواطناً بمحافظة البحيرة، و156 ألفاً و346 مواطناً بمحافظة الجيزة.