ارتدوا ملابس ثقيلة.. الأرصاد تحذر رغم استقرار الطقس

كتب- محمد نصار:

قال محمود شاهين، مدير مركز التبؤات التابع للأرصاد الجوية، إنه تسود حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على مختلف الأنحاء حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف شاهين، في تصريحات لمصراوي، أن فرص سقوط الأمطار ستنعدم، كما تقل السحب، وتكون الشمس ساطعة على مختلف الأنحاء طوال فترات النهار.

لكن مدير مركز التنبؤات، حذر المواطنين من انخفاض درجات الحرارة في فترات المساء والساعات الأولى من الصباح، ونصح المواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

كما حذر محمود شاهين، من القيادة على الطرق في الساعات المتأخرة من الليل أو المبكرة من الصباح خاصة على الطرق السريعة في القناة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية بسبب كثافة الشبورة المائية وذلك حتى الساعة التاسعة صباحًا.

وعن احتمال تعرض البلاد لموجات طقس سيئة عقب موجة الاستقرار الحالية، قال محمود شاهين: "أمر وارد، ويتضح مع نهاية الأسبوع الجاري".