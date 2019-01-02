الكهرباء: استقبال 5.24 مليون مكالمة على الخط الساخن منذ أغسطس 2016

كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خدمة الخط الساخن 121 الذي جرى تفعيله منذ أغسطس 2016، تلقت حتى الآن أكثر من 5,24 مليون مكالمة تم الانتهاء منها وحلها بنسبة 99,98% خلال 27 شهرًا، منذ أغسطس 2016 وحتى ديسمبر 2018.

وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد البلاغات الفنية خلال الفترة من أغسطس 2016 وحتى نهاية العام الماضي بلغ 2 مليون و835 ألفًا و989 شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى التجارية 160 ألفًا و509 شكوى تجارية، مقابل 146 ألفًا و197 شكوى للإبلاغ عن القراءات و146 ألف و197 شكوى للإبلاغ عن سرقات التيار، بالإضافة لـ11 ألف و697 مكالمة للإبلاغ عن أعمدة الإنارة مقابل 60 ألفًا و841 استعلام عن متآخرات، 7 آلاف و21 حساب فاتورة، و527 ألفًا و935 شكوى للإستفسارات المختلفة.

وأوضحت الوزارة، أن هذا يأتي في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، موضحة أنها تواصل متابعة تطبيق الآليات المختلفة للتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات من خلال خدمة الخط الساخن 121 والذى تم تفعيله منذ أغسطس 2016 .

وأشارت إلى أن هناك بلاغات فنية وشكاوى تجارية جارى حلها ودراستها لـ1015 شكوى، منوهة أن خدمة الخط الساخن 121 تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية، منوهة إلى أنه تم إسناد وتعهيد تلك الخدمة إلى أحد الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقًا للمعاير العالمية.