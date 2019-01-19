  • عاجل:الأرصاد تعلن طقس الأحد: شبورة وسحب.. والقاهرة 8 درجات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    سعيد عبدالغني أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    "التعليم": "التابلت" وصل المخازن.. والتوزيع في هذا الموعد

    10:44 م السبت 19 يناير 2019
    "التعليم": "التابلت" وصل المخازن.. والتوزيع في هذا الموعد

    التابلت

    كتب- محمد جمعة:

    كشف الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، عن وصول 700 ألف "تابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي إلى مخازن الوزارة.

    وأضاف حجازي، خلال حواره مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم السبت، أن الوزارة ستبدأ توزيع التابلت مع بداية الفصل الدراسي الثاني، انطلاقًا من محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية.

    وأشار رئيس قطاع التعليم إلى أن هناك 2530 مدرسة مجهزة ببنية إلكترونية على أعلى مستوى استعدادًا للتعامل مع التابلت، لافتًا إلى أن التابت وسيلة في العملية التعليمة لا غاية.​

    التابلت رضا حجازي قناة صدى البلد برنامج على مسؤوليتي بورسعيد السويس الإسماعيلية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان