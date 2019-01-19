"التعليم": "التابلت" وصل المخازن.. والتوزيع في هذا الموعد

كتب- محمد جمعة:

كشف الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، عن وصول 700 ألف "تابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي إلى مخازن الوزارة.

وأضاف حجازي، خلال حواره مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم السبت، أن الوزارة ستبدأ توزيع التابلت مع بداية الفصل الدراسي الثاني، انطلاقًا من محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية.

وأشار رئيس قطاع التعليم إلى أن هناك 2530 مدرسة مجهزة ببنية إلكترونية على أعلى مستوى استعدادًا للتعامل مع التابلت، لافتًا إلى أن التابت وسيلة في العملية التعليمة لا غاية.​