وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ 5 كباري بطريق بنها/ المنصورة بتكلفة 700 مليون جنيه

كتب- أحمد نجيب:

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يرافقه اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، جولة تفقدية اليوم السبت لمتابعة معدلات تنفيذ 5 كباري بإجمالي 700 مليون جنيه بطريق بنها/المنصورة.

وذكرت وزارة النقل، في بيان، اليوم، أن الوزير تفقد 4 كباري علوية، هي كفر شكر وصهرجت الكبرى وبشلا وطنامل، وكوبري دقادوس سطحي من شرق إلى غرب الرياح، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة وإعادة تأهيل الطريق .

والتقى الوزير بالعاملين بالمشروع ، وأكد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة وتكثيف الأعمال على مدار الساعة للانتهاء من الأجزاء الخاصة بالكباري في اتجاه بنها/ المنصورة في يوليو القادم، والجزء الثاني من الكباري في اتجاه المنصورة/ بنها نهاية هذا العام .

كما وجه وزير النقل مسئولي هيئة الطرق والكباري بإزالة كافة المطبات بالطريق التي أنشأها الأهالي، ودراسة أماكن وضع المطبات وتصميمها بشكل هندسي على أن تكون مطبات صوتية .

وأوضح عرفات أن هذه الكباري ستساهم في القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذا الطريق، كما سيمثل الطريق بعد تطويره ورفع كفاءته محوراً رئيساً لربط محافظات القليوبية والدقهلية والشرقية والغربية ودمياط، فضلا عن استيعابه حركة المرور المتزايد خاصة بعد تشغيل طريقي الدائري الإقليمي وشبرا/ بنها الحر.

وفيما يتعلق بأعمال تطوير الطريق، أشار عرفات إلى أن الأعمال تشمل رفع كفاءة وصيانة وإعادة رصف الطريق الحالي وجميع أعمال التأمين والسلامة من إنشاء دورانات للخلف تحت الكباري الجاري إنشاؤها وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب.

وأكد الوزير أن استراتيجية وزارة النقل تسير في اتجاهين، الأول هو رفع كفاءة وصيانة الطرق والكباري القديمة، والثاني هو تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق بما يؤدى لتسيير حركة النقل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحسين البنية التحتية والربط بين المحافظات وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.​