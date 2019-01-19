وزيرة السياحة: إطلاق أول محطة طاقة شمسية بأحد فنادق القاهرة يرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن قطاع السياحة دشن خطة الإصلاح الهيكلى للقطاع نوفمبر 2018 وتم عرضه على مجلس النواب والوزراء والرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى رؤية الوزارة تحقيق تنمية سياحية مستدامة وفقا الأهداف الـ 17 للأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال احتفالية تدشين أول محطة للخلايا الضوئية لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فى القاهرة بفندق جى دبليو ماريوت بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرةالسياحة ، وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، وراندا أبوالحسن مديرة برنامج الامم المتحدة الإنمائي.

وأوضحت الوزيرة، أن اطلاق أول محطة طاقة شمسية بفندق جو دبليو ماريوت القاهرة يعد تنفيذ لأحد مبادئ التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة بالإضافة إلى علاقتها الوطيدة بالبيئة والصناعات و العمل على تنمية الشراكات المختلفة.

ونوهت المشاط إلى أن كثير من منظمى الرحلات يركزون على البعد البيئى للفنادق بالإضافة إلى أنه يرفع من القدرة التنافسية على المنتج المصري.