برلمانية: السيسي يخوض 3 حروب من أجل بلاده ومستقبل أجيالها

كتب- محمد نصار:

قالت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن التاريخ سيذكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه خاض بشراسة 3 معارك شريفة في وقت واحد، في ظل حجم التحديات التي تُحيط ببلاده على الصعيد الداخلي والخارجي.

وأضافت فهيم، في بيان، اليوم السبت، إن الحرب الأولى تمثلت في الحفاظ على البلاد من خطر الإرهاب، والثانية تتعلق بالاصلاح الاقتصادي، وتعافيه من الأمراض الموروثة منذ عقود، بينما تمثلت الحرب الثالثة في تطهير البلاد من الفساد الذي توغل داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الحرب على الفساد أحد أشرس معارك الشأن الداخلي التي تخوضها مصر حاليًا بالتوازي مع معركتي التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وهي المعركة الأخطر داخل البناء المؤسسي، والتي لا تعرف إلا حماية المال العام وحماية المواطنين من الفاسدين ومصاصي الدماء والمتاجرين بقوت الشعب.

وتابعت: منذ وصول الرئيس السيسي إلى سُدة الحكم عام 2014، ارتفع صوت الحرب على الفساد في مصر، والضرب بيدٍ من حديد على الفاسدين لتحقيق الردع لمن يفكر في السعي فسادًا، ولازالت ضربات أسود الرقابة الإدارية تتوالى تتابع وشبكات المفسدين تتوالى في سقوطها، وأمتدت الحرب في هذه المعركة إلى المفسدين أيًا كانت مناصبهم.