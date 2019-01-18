"الرواد" تطالب أولياء أمور المدارس اليابانية بسداد القسط الثاني من المصروفات

كتبت- ياسمين محمد:

طالبت شركة "الرواد لتقنيات التعليم"، أولياء أمور المدارس المصرية اليابانية، بسداد قيمة القسط الثاني للمصروفات عن العام الدراسي 2018-2019، والمقدر بـ4000 جنيه، حرصا على انتظام الطلاب بالحضور وتنفيذ أنشطة التوكاتسو.

وحددت الشركة في منشور لها، الأحد المقبل لبدء السداد وحتى موعد أقصاه الخميس 7 فبراير، وفي حالة عدم الالتزام بالسداد على ولي الأمر تقديم إفادة إلى إدارة المدرسة بتحديد موقف استمرار الطالب في المدرسة من عدمه مع تقديم إقرار بذلك في موعد أقصاه 17 فبراير 2019.