وفد ديني يوناني يصل القاهرة للمشاركة بمؤتمر "الأعلى للشؤون الإسلامية"

كتب- طه عبيد:

وصل وفد ديني يوناني، مساء الجمعة، مطار القاهرة الدولي، للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي 29 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المقام بالقاهرة، والمقرر انطلاقه غدًا السبت بمشاركة وفود من 70 دولة.

قالت مصادر بالمطار، إن الوفد اليوناني الذي ترأسه الدكتور جهاد خليل مفتى كوموتينى باليونان، والمفتي بلال خليل وصل على متن رحلة مصر للطيران حيث جرى استقباله في استراحة كبار الزوار بالمطار، من قبل فريق من العلاقات العامة، ووفد من وزارة الأوقاف المصرية.

ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نائبا عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، صباح غد السبت، المؤتمر الدولي 29 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف، الذي يعقد على مدار يومين تحت عنوان "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدُّم الدول والحِفاظ على هويتها " تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.