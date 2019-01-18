"الري": العمل مستمر بشواطئ الإسكندرية لتدعيم النقاط المحتمل تعرضها للموجات الشديدة

كتب - أحمد مسعد:

وجه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، برفع درجة الاستعداد والجاهزية بالمعدات والافراد بجميع اجهزة الوزارة بالمناطق الساحلية لسرعة التعامل مع أية أحداث تسببها التغيرات المناخية.

وقام مهندسو الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا بالإسكندرية بتنفيذ عدد من الأعمال الإضافية الاحترازية طوال نهار وليل يوم أمس الخميس، حيث تم إنزال 34 كتلة خرسانية زنة 5 أطنان ليصبح إجمالي الكتل التي تم إنزالها 100 كتلة بإجمالى وزن 500 طن، وذلك لضمان توفير الحماية المطلوبة لمنطقة رصيف المشاة بمنطقة المنشية وبعض المواقع الأخرى في حال تعرضها للأمواج العالية المحتملة.

يأتي ذلك في ضوء استمرار التقلبات في نمط المناخ وما تسببه من مخاطر على السواحل المصرية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة لجميع المناطق الحرجة على الشواطئ المصرية، وخاصة في أثناء النوات وارتفاع موج البحر مع الرياح الشديدة، واستكمالا لأعمال الحماية التي تمت مساء يوم الأربعاء الماضي بكورنيش الإسكندرية بمنطقة المنشية.

وذكر بيان لوزارة الري اليوم أن الدكتور عبدالعاطي وجه برفع درجة الاستعداد والجاهزية بالمعدات والافراد بجميع اجهزة الوزارة بالمناطق الساحلية لسرعة التعامل مع مثل هذه الأحداث التي تسببها التغيرات المناخية ، مع التوجيه باتخاذ خطوات سريعة فى تنفيذ دراسات وأعمال مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بسواحل الدلتا لحماية المناطق المنخفضة بمحافظات دمياط وبور سعيد وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية.