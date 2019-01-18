للأسبوع الثاني.. التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد "الفتاح العليم"



كتب - أسامة عبد الكريم

ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة، اليوم، من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، ألقى خطبة الجمعة الأسبوع الماضي، في مسجد الفتاح العليم بعد افتتاحه رسمياً.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة، اليوم، والتي جاءت تحت عنوان "سمات وسلوك الشخصية الوطنية في ضوء الشرع الحنيف".