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    للأسبوع الثاني.. التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد "الفتاح العليم"

    11:54 ص الجمعة 18 يناير 2019
    للأسبوع الثاني.. التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد "الفتاح العليم"

    مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية


    كتب - أسامة عبد الكريم
    ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة، اليوم، من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

    وكان الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، ألقى خطبة الجمعة الأسبوع الماضي، في مسجد الفتاح العليم بعد افتتاحه رسمياً.

    وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة، اليوم، والتي جاءت تحت عنوان "سمات وسلوك الشخصية الوطنية في ضوء الشرع الحنيف".

     

    العاصمة الإدارية مسجد الفتاح العليم صلاة الجمعة

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