السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

القاهرة- أ ش أ:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، اتصالاً هاتفيًا من رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، تناول الاتصال عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وجهود مكافحة الهجرة غير المشروعة والإرهاب.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أشار للجهود التي تبذلها مصر للتصدي لظاهرة الهجرة غير المشروعة، مشددًا على أهمية التعامل مع الجذور الرئيسية لتلك الظاهرة، من خلال التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها، ووضعها على مسار التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الأوروبي، عن تقدير الاتحاد الأوروبي للعلاقات القوية والمتميزة التي تجمع بين مصر والاتحاد، مؤكدًا رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات، في ضوء المصلحة المشتركة في التصدي للتحديات التي تواجه منطقة المتوسط، وبالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة.

وأشاد المسؤول الأوروبي، بجهود مصر في مكافحة الإرهاب، وبالتجربة المصرية الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير المشروعة.