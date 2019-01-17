  • عاجل:التعليم: امتحانات أولى ثانوي في موعدها الخميس المقبل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كارت ميزة أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

    09:14 م الخميس 17 يناير 2019
    السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    القاهرة- أ ش أ:

    تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، اتصالاً هاتفيًا من رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، تناول الاتصال عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وجهود مكافحة الهجرة غير المشروعة والإرهاب.

    وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أشار للجهود التي تبذلها مصر للتصدي لظاهرة الهجرة غير المشروعة، مشددًا على أهمية التعامل مع الجذور الرئيسية لتلك الظاهرة، من خلال التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها، ووضعها على مسار التنمية المستدامة.

    من جانبه، أعرب رئيس المجلس الأوروبي، عن تقدير الاتحاد الأوروبي للعلاقات القوية والمتميزة التي تجمع بين مصر والاتحاد، مؤكدًا رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات، في ضوء المصلحة المشتركة في التصدي للتحديات التي تواجه منطقة المتوسط، وبالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة.

    وأشاد المسؤول الأوروبي، بجهود مصر في مكافحة الإرهاب، وبالتجربة المصرية الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير المشروعة.

     

     

    هذا المحتوى من

    السيسي القاهرة المجلس الأوروبي الإرهاب الهجرة الهجرة غير الشرعية

    الخبر التالى:

    لأول مرة.. وزير التعليم رئيسًا لامتحانات الثانوية العامة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان