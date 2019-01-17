"هيدفع هيدفع".. رئيس "محلية النواب": العداد الكودي يجعل المواطن ملتزمًا

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

طلبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من وزارتي التنمية المحلية والمالية، موافاتها خلال أسبوع ببيانات عن الإيرادات الفعلية المتحصلة عن النظافة من 8 محافظات بشمال الدلتا ومصر الوسطى: (الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، الوادي الجديد، الفيوم، المنيا، بني سويف، أسوان، وقرى الجيزة)، وكيف يتم تحصيلها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، وقال وزير الكهرباء خلال الاجتماع، إن هناك شركتين فقط تخدمان 8 محافظات في شمال الدلتا ومصر الوسطى، وهي محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والوادي الجديد والفيوم والمنيا وبني سويف وأسوان وقرى الجيزة.

وتابع "السجيني: "مفهوم مطالبة نواب البرلمان لوزير الكهرباء بالمشاركة في هذا ملف القمامة، على غرار ما تم من وزارة الإنتاج الحربي، وفقا لجدول أعمال الجلسة أعتبر أن هناك مكاسب من الكهرباء خرجنا بها، فالبنسبة للعدادات الكودية الوزير أكد أن العادات الكودية فى كل المحافظات ما عدا البحيرة، يتم تحصيل رسوم نظافة عليها، والأمر الثاني، بالنسبة لتحصيل رسوم النظافة وإعادة توزيعها للمحليات، أكد أن هذه المسالة منتهية وأصدر توجيهاته بأن المال يرد للجهة المختصة وهى المحليات".

واستطرد: "تبقى مسألة جدلية تحتاج من الجميع إعادة نظر مفهوم التشارك مع الكهرباء، إحنا والتنمية والمحلية والبيئة، ومتفقين على أنه لا يوجد تحصيل أفضل من المنظولة الحالية في التحصيل من الكهرباء، حق علينا أيضا أن ندرس المحافظات الثمانية التي طرحت في هذا الاجتماع حتى نتخذ القرار النهائي، وعلى قيادات وزارة الكهرباء يساعدوا الوزير، ولابد أن توضع نسبة الزيادات المرتقبة على الفواتير التي تحصل، فلو مواطن تجيله فاتورة متضمنة رسوم النظافة بـ70 جنيه ولو 75 أو 80 جنيه، مش هي دي اللي هتعطل الدنيا، ولكن العدادادت الكودية من أكثر المسائل التي تجعل المواطن ملتزم تماما، هيدفع هيدفع".

ووجه رئيس اللجنة، حديثه لوزارتي البيئة والتنمية المحلية، قائلا: "اشتغل شغلتك عشان تساعد المحصل المواطن يدفع، لو انت عملت الخدمة كويس هل المواطن هيجي من نفسه ويدفع ويتجاوب؟ وبالنسبة للتكلفة المطلوبة لتمويل المنظومة الجديدة للنظافة وهو 7,7 مليار جنيه، نشوف هيتوفروا إزاي، أكيد الدولة عندها فكرة هتمولها منين وازاى".