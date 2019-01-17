رئيس أمناء الجامعة الألمانية: افتتحنا أكبر مركز لتصنيع وطباعة الليزر بمصر

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، إن الجامعة نجحت في افتتاح أكبر مركز على مستوى العالم للتصنيع والتشغيل المعدنى للتكنولوجيا وطباعة الليزر على أرض مصر بشراكة مع شركة "دى إم جى مورى" العالمية.

وأضاف منصور بكلمته خلال افتتاح عدة مراكز جديدة بالجامعة بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي وعلي المصيلحي وزير التموين والدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي وكرستيان تونس رئيس مجلس إدارة شركة دى إم جى مورى العالمية، الخميس: "أصبح لدينا أول ماكينة تخرج خارج حدود ألمانيا بهذه التكنولوجيا كانت هنا على أرض مصرية، ويقدم نموذجا جديدا من الطباعة يمكن أن يطبع على أى سطح صلب أو مرن بدقة عالية غير قابل للبرى، ومركز صناعة البلاستيك وأكبر مركز بحثى لحلول الطاقة الشمسية وليس الإنتاج لأنه يقوم بتكامل لـ 5 أنظمة ومصادر للطاقة معا بالتعاون مع شركة دي إم جى مورى مما يساعد فى التنمية لمصر وأفريقيا بتوفر الطاقة".

وأوضح أن الجامعة ساهمت في إنشاء مركز هوية مصر بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة الدفاع والوزارات المعنية.

وأضاف منصور، أن الجامعة صممت شعارًا جديدًا لمحافظة الأقصر وجعلت لها هوية بصرية تعكس قيمتها الحضارية، متابعا: "وسنقدم الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ التى تم اعتمادها ويتسلمها المحافظ اليوم".