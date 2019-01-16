المصري للدراسات الاستراتيجية يطلق مبادرة "بحب السيما" لعرض الأفلام بالمحافظات

القاهرة- مصراوي:

أطلق المركز المصري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، مبادرة فنية تحت عنوان "بحب السيما" لإنتاج مشاريع وأفلام سينمائية وافتتاح أكبر سلسلة لشاشات العرض في تاريخ السينما المصرية لتغطية كافة المحافظات للمساهمة في إتاحة الحق الفني والثقافي للمواطنين في ربوع مصر.

وذكر المركز في بيان له اليوم الأربعاء، أن "بحب السيما" مشروع فني ضخم سيتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة بكافة محافظات مصر، كأول مشروع من نوعه يسعى لتوفير مساحات عرض سينمائية في كافة المحافظات لتكون بديلة عن دور العرض السينمائية الغائبة والمقصور تواجدها على محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وأضاف البيان أن المشروع يهدف لاستعادة الريادة المصرية في الفن السابع، بالتعاون مع شركات الإنتاج والتوزيع المختلفة لإتاحتها بأسعار مخفضة، وكذلك التعاقد على طرح 12 فيلمًا كل عام ولمدة 3 سنوات متصلة.

في هذا السياق، أكد هاني غنيم، رئيس المركز المصري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، أن مشروع "بحب السيما" يأتي نتاجًا لعمل اللجنة الثقافية بالمركز برئاسة الفنان سامح مصطفى، وهو المشروع الأضخم الذي يهدف في المقام الأول إلى تحقيق العدالة الثقافية وعودة الفن السابع الذي يعد من أهم القوى الناعمة لمصر.

وأضاف "غنيم"، أن المشروع يهدف للمساهمة في إعادة بناء الإنسان المصري، وتعزيز ونشر ثقافة السينما في الكثير من المحافظات التي لا تحظي على وجود دور عرض سينمائية على أرضها، وتحقيق الغاية والوصول لفئات المجتمع المختلفة الغير متاح لها فرصة الذهاب لدور العرض لضعف الإمكانيات.

وأوضح رئيس المركز المصري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، أن مشروع "بحب السيما" وبالتعاون مع المحافظين والجهات الرسمية سيقوم بتوفير مساحات لعرض الأفلام المختلفة لتكون بديلة عن دور العرض السينمائية الغائبة عن الكثير من المحافظات المصرية ثم إعادة طرحها لاحقًا في دور العرض المختلفة.