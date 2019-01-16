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رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية بين "التعليم العالي" والهيئة العربية للتصنيع

12:55 م الأربعاء 16 يناير 2019
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية بين "التعليم العالي" والهيئة العربية للتصنيع

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والهيئة العربية للتصنيع بشأن التدريب للطلاب والباحثين بالمراكز البحثية والجامعات المصرية . 

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الاتفاقية تتضمن التدريب في مجالات التحضير للورش والمعارض وصيانة المعاهد والورش بالجامعات والتطوير الهيكلي للجامعات وتوريد الأجهزة والمعدات الخاصة بالتدريب، بجانب تدريب الكوادر المهنية المختلفة من خلال منصة إليكترونية 

وقال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ان الهيئة تضع إمكانيتها وكوادرها في خدمة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا قدرة الهيئة علي نقل التكنولوجيا.

مصطفى مدبولي التعليم العالي الهيئة العربية للتصنيع وزارة التعليم العالي المراكز البحثية الجامعات المصرية خالد عبدالغفار

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