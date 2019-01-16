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بعد الدفع بـ9 سيارات إطفاء.. إخماد حريق بمخزن فندق مجاور لمطار القاهرة

12:44 م الأربعاء 16 يناير 2019
بعد الدفع بـ9 سيارات إطفاء.. إخماد حريق بمخزن فندق مجاور لمطار القاهرة

أرشيفية

كتب– طه عبيد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، على حريق محدود بمخزن في فندق مجاور للمطار، وتعرض 3 أفراد للاختناق من قوات الحماية المدنية، وجرى إسعافهم والدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف حتى السيطرة على الحريق.

وقال مصدر بالمطار، إن حريقًا محدودًا نشب في مخزن أثاث بفندق مجاور للمطار، وتم الدفع بـ9 سيارات حماية مدنية، وجرت السيطرة على الحريق دون وقوع ضحايا بين النزلاء، وجاري حصر التلفيات ومعرفة أسباب الحريق بعد إبلاغ النيابة والمباحث للتحقيق في الواقعة.

وأضاف المصدر أنه جرى الدفع بـ 5 سيارات إسعاف تحت إشراف إدارة الحجر الصحي برئاسة الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار لإسعاف المصابين، موضحًا، عمل الإسعافات الأولية لـ 3 أشخاص من المطافئ أصيبوا باختناق أثناء إخماد الحريق، وجرى إسعافهم داخل سيارات الإسعاف.

سيارات الإطفاء قوات الحماية المدنية مطار القاهرة الدولي الإسعاف حريق

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