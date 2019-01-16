حدث ليلًا| وزير التعليم يحذر طلاب الثانوية.. والاعتداء على مصري بالأردن

(مصراوي):

شهد ليل أمس الثلاثاء حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

"الغش والتسريب مش هيقعد لك وموعدنا نهاية العام".. وزير التعليم محذرًا طلاب الثانويية

وجَّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لطلاب الصف الأول الثانوي وأولياء الأمور، ردًّا على تسريب امتحانات الصف الأول الثانوي، في اليوم الثاني والامتحان الثالث على التوالي الذي يتم تسريبه، وأن هذا دليل على أنه توجد ثقافة تتطلب مناقشتها وتغييرها معًا.

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الخارجية تتابع التحقيقات الخاصة بالاعتداء على مصري شمال الأردن

تتابع وزارة الخارجية من خلال سفارة مصر بالعاصمة الأردنية "عمان"، سير التحقيقات الخاصة بالاعتداء على المواطن مصري عبد الجواد علي المصري عبد الرحمن في مدينة إربد بشمال الأردن.

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وزير التعليم يكشف عن أول إجراء بشأن تسريب امتحانات "أولى ثانوي"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تسريب امتحانات الصف الأول الثانوي لليوم الثاني على التوالي هدفه نشر البلبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة فتحت تحقيق داخلي لمعرفة من وراء تسريب الامتحانات.

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بالفيديو| حسرة ودموع أسرة الشاب المنتحر تحت مترو "مار جرجس"

في واقعة جديدة لمسلسل حالات الانتحار التي تقع أسفل عجلات مترو الأنفاق، أقدم اليوم الثلاثاء، طالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة يدعى "ع.ح" على الانتحار أسقل عجلات مترو مار جرجس.

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متحدث العاصمة الإدارية: نقل 51 ألف موظف إلى مقرات الوزارات الجديدة في 2020

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية مقام على مساحة 550 فدانًا، ويتضمن 34 مبنى لكل الوزارات ومبنى للبرلمان وآخر لمجلس الوزراء.

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طالب "الحضن" لـ"مصراوي": "جارتي وبحبها وكنا حددنا ميعاد الخطوبة"

قال الطالب محمود ر. أ. الطالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، وبطل فيديو واقعة الحضن، إنه منذ تداول مقطع الفيديو، وانقطع التواصل نهائيًا بينه وصديقته إسراء. م.ع. الطالبة بالفرقة الأولى بكلية اللغة العربية فرع جامعة الأزهر.

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"أبوشقة": سأدعو ترامب لحضور مئوية حزب الوفد

قال المستشار بهاءالدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إنه وجّه الدعوة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لحضور الاحتفال بمئوية ثورة 1919 وحزب الوفد.

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"مدبولي" يتابع مع وزير البترول نتائج اجتماعات منتدى غاز شرق المتوسط

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعاً مع المهندس طارق الملا وزير البترول؛ لمتابعة نتائج اجتماعات منتدى غاز شرق المتوسط.

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وزير التعليم العالي: حطينا إيدينا على مشاكل البحث العلمي ونسعى لحلها

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الوزارة تعمل على إدخال البحث العملي في خطط التنمية التي تنفذها الدولة في المجالات الاقتصادية والزراعية.

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"مدبولي" يصدر قرارًا بفرض حظر التجوال في مناطق بالعريش ورفح

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد بعض المناطق التي يسري فيها حظر التجوال بالعريش ورفح بمحافظة شمال سيناء.

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"عمليات كفرالشيخ" تنسق مع عدة جهات للبحث عن 17 صيادًا في البحر المتوسط

قال المهندس محمد عبد الله، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفرالشيخ، أمس الثلاثاء، إنه جرى التنسيق مع مركز البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة.

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البابا تواضروس يترأس احتفالية مسابقة التصوير "مصر جميلة"

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الثلاثاء، في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، احتفالية المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الخاصة بتوزيع جوائز مسابقة التصوير "مصر جميلة" بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

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"ليس التصويت فقط".. أبو الغيط يكشف عن أسباب عودة سوريا إلى الجامعة العربية

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هناك نجاحًا عسكريًّا مؤكدًا وواضحًا للحكم في سوريا في السيطرة على الأراضي السورية، مؤكدًا أن الأطراف العربية وقعت في خطأ جسيم ومتسرع بالعودة إلى دمشق مرة أخرى كتمثيل دبلوماسي.

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الجامعة العربية: رئاسة فلسطين لمجموعة "77+الصين" تعزيز لمكانتها الدولية

أكدت جامعة الدول العربية، أن رئاسة دولة فلسطين للمجموعة "77+الصين" لعام 2019 في هذه المرحلة الدقيقة والهامة، التي تحاول فيها بعض القوى تغييبها في المنظومة الدولية وعزلها، ستتيح لها الفرصة للتصدي لهذه المحاولات، وتثبيت الهوية الفلسطينية بما يعزز من مكانتها على الساحة الدولية.

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بعد رفض خطة ماي ـ الاتحاد الأوروبي يحذر من خروج فوضوي

تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية لهزيمة كبيرة حين صوت النواب بأغلبية ساحقة ضد خطتها حول "بريكست". بيد أن ماي لم تستسلم ووعدت بطرح خطة بديلة لو نجت من اقتراع حجب الثقة بحكومتها. قادة أوربيون بارزون حذروا من "خروج فوضوي".

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نائب ميركل بعد رفض اتفاق ماي: "يوم مرير لأوروبا"

حذر أولاف شولتس، وزير المالية الألماني ونائب المستشارة أنجيلا ميركل، من الخروج غير المنظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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الديمقراطيون يرفضون اجتماعا مع ترامب يهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي

التقت مجموعة من نواب الكونجرس الجمهوريين يوم أمس الثلاثاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض لإجراء محادثات بشأن إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة، وسط رفض من جانب الديمقراطيين لدعوات حضور الاجتماع.

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بوتين: روسيا سترد بشكل فعال حال نشر صواريخ أمريكية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده سترد بشكل فعال على نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا.

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"قسد" تسيطر على بلدة سوسة شرقي سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "قوات سوريا الديمقراطية" سيطرت على بلدة سوسة الواقعة شرقي سوريا.

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اليمن: مقتل العشرات من تنظيم "القاعدة" في غارات للتحالف العربي

أفادت مصادر يمنية، أمس الثلاثاء، بمقتل العشرات من قيادات وعناصر تنظيم "القاعدة" في قصف للتحالف العربي في محافظة أبين باليمن.

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